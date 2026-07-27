عماد آل ميرزا يترأس اجتماعاً استثنائياً لبحث إنجاز مشاريع المجاري ومعالجة المعوقات

وذكر بيان للمديرية ورد لـ ، أن "مدير عام للمجاري، آل ، ترأس اجتماعاً استثنائياً وموسعاً مع الكادر المتقدم في مقر المديرية، لبحث سير العمل في مشاريع المجاري المنفذة في المحافظات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها".وأكد آل ميرزا، خلال الاجتماع، "أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية للحفاظ على مستوى الإنجاز المتحقق، مشيداً بجهود الملاكات الهندسية والفنية والإدارية وما حققته من نتائج في تنفيذ "، معتبراً أن "تلك الإنجازات جاءت ثمرة العمل الجماعي وتعاون جميع كوادر المديرية".وشدد على "ضرورة تنفيذ المشاريع الحيوية بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يعزز أداء المديرية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".واستمع آل ميرزا إلى "مداخلات المسؤولين والكادر المتقدم بشأن أبرز المعوقات الفنية والإدارية والمالية التي تعترض سير العمل"، موجهاً بدراسة الحلول المناسبة لتجاوزها وضمان استمرار تنفيذ المشاريع وفق الخطط المرسومة، بما يخدم الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين".