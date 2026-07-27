العزم والحسم يؤكدان أهمية الحوار والتفاهم بمعالجة مختلف القضايا

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبلت الهيئة القيادية لتحالف العزم، اليوم الاثنين، رئيس تحالف الحسم ، في مقر التحالف بالعاصمة ، لبحث عدد من القضايا الوطنية والملفات ذات الاهتمام المشترك".

وجرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحة السياسية، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم في معالجة مختلف القضايا، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في البلاد".