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العزم والحسم يؤكدان أهمية الحوار والتفاهم بمعالجة مختلف القضايا
محليات
2026-07-27 | 14:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
89 شوهد
أكد تحالفا العزم والحسم، الاثنين، أهمية اعتماد الحوار والتفاهم بمعالجة مختلف القضايا.
وقال اعلام العزم في بيان، "استقبلت الهيئة القيادية لتحالف العزم، اليوم الاثنين، رئيس تحالف الحسم
ثابت العباسي
، في مقر التحالف بالعاصمة
بغداد
، لبحث عدد من القضايا الوطنية والملفات ذات الاهتمام المشترك".
وجرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحة السياسية، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم في معالجة مختلف القضايا، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في البلاد".
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