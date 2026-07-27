بالصور.. توافد الزائرين على محور كربلاء - النجف لإحياء زيارة الأربعين

وتواصل المواكب والجهات الخدمية والأمنية جهودها لتأمين مسار الزائرين وتوفير الخدمات اللازمة لهم على طول الطرق المؤدية إلى مدينة .وتعد زيارة الأربعين من أكبر المناسبات الدينية التي تشهد مشاركة جماهيرية واسعة سنوياً، مع اتخاذ خطط تنظيمية لضمان انسيابية حركة الزائرين.