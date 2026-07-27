إحصائية جديدة بعدد الوافدين الى العراق للمشاركة بالزيارة الاربعينية

وذكر بيان لخلية الاعلام، ورد لـ ، أن "رئيس خلية الفريق أكد أن عدد زائري الإمام الحسين (عليه السلام) الوافدين لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية بلغ منذ الأول من شهر محرم الحرام للعام الهجري الحالي ولغاية ليلة أمس، (1,813,188) زائراً من 172 جنسية من مختلف دول العالم".وأوضح معن أن "هذه الأرقام تعكس حجم الحدث العالمي الذي تشهده الزيارة الأربعينية وتؤكد في الوقت ذاته القدرات العالية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية في إدارة الجموع المليونية بكفاءة واقتدار من خلال الخطط الأمنية والتنظيمية المتكاملة التي تنفذها بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بدعم وإسناد مباشر من رئيس القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة ميدانية من قبل للزيارات المليونية وبالتنسيق بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية الأمر الذي أسهم في توفير بيئة آمنة وخدمية متكاملة للزائرين منذ دخولهم البلاد وحتى وصولهم إلى الأماكن ".وأشاد رئيس الأمني "بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية والوزارات والدوائر واللجان الخدمية الساندة فضلاً عن الأمانات العامة للعتبات المقدسة وأصحاب المواكب الحسينية والمتطوعين الذين يواصلون تقديم مختلف الخدمات للزائرين على مدار الساعة بما يعكس روح التكافل والتعاون التي يتميز بها العراقيون ويسهم في إنجاح مراسم الزيارة الأربعينية بصورة تليق بمكانة هذه المناسبة الدينية العظيمة".