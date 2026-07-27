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بغداد تستعد لاجراء تغييرات في سريعي محمد القاسم والدورة
محليات
2026-07-27 | 10:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
822 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت أمانة
بغداد
، اليوم الاثنين، عن استمرار أعمال الصيانة التي تنفذها في طريقي
محمد القاسم
والدورة السريعين، فيما أشارت الى أعداد خطة لإضافة ممرات وعقد مرورية لكلا الطريقين.
وقال وكيل
أمين بغداد
للشؤون الفنية علي حسن لفته في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "العاصمة
بغداد
لديها أربعة طرق سريعة مهمة سريع القناة ومحمد القاسم وسريع
صلاح الدين
وسريع الدورة وهذه شرايين رئيسية ضمن حدود أمانة بغداد ".
وأشار الى أنه "في العام 2024 صدر
قرار مجلس الوزراء
لتكليف
وزارة الإعمار
والإسكان بصيانة الطرق السريعة ولكن بسبب الوضع المالي تلكئ تنفيذ تلك الأعمال".
وأضاف، أن" أمانة بغداد قامت بجهودها الذاتية في معالجة الانفاق في سريع القناة بسبب ترديها وهذه المعالجة غير كافية للحفاظ على الانفاق بشكل مستدام إذا لم تؤهل بشكل فني صحيح ولكن واجب الأمانة تلخص بالحفاظ على المسارات ومعالجة الحفر وغيرها".
وأوضح، أن" أمانة بغداد حصلت على الموافقة بأن تتكفل بصيانة الطرق وكانت لدينا رؤية لسريع صلاح الدين ورؤية تطويرية لمعالجة كل العقد المرورية على سريع صلاح الدين ولكن بسبب العجز المالي توقف كل شيء ولدينا رؤية تطويرية لسريع
محمد القاسم
لاستيعاب أكبر عدد من المركبات وفك العقد المرورية الموجودة لتكون سالكة".
وتابع، أن "هناك خطة أعدتها أمانة بغداد لإضافة ممرات على ضفاف سريع محمد القاسم وكذلك على سريع الدورة وبعض العقد المرورية ولكن بسبب العجز المالي لا نستطيع اكمال هذه المشاريع والعمل جاري على صيانة هذه الطرق لحين توفر السيولة المالية".
وبين أن" الأمانة متفقة مع المرور لمعالجة العقد المرورية ولدينا قسم خاص في دائرة التصاميم في الأمانة قسم الطرق ولدينا المعنيين بالحركة المرورية والعجز المروري وهناك تنسيق مع
مديرية المرور العامة
".
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