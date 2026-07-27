مالية البرلمان تعلق بشأن تأخر صرف الرواتب

وقال رئيس النيابية النائب عدي ، في بيان، أن "اللجنة تتابع بشكل يومي مع الجهات الحكومية المختصة ملف تأخر صرف رواتب الموظفين، والوقوف على أسباب تأخر إطلاقها، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات توفير السيولة المالية".وأوضح أنه "أجرى اتصالات ومتابعات مكثفة مع والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة، بهدف معالجة الإشكالات الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخير الصرف، والعمل على ضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن".