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مالية البرلمان تعلق بشأن تأخر صرف الرواتب
محليات
2026-07-27 | 09:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,952 شوهد
علقت
اللجنة المالية
في
مجلس النواب العراقي
، اليوم الاثنين، على موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال رئيس
اللجنة المالية
النيابية النائب عدي
عواد التميمي
، في بيان، أن "اللجنة تتابع بشكل يومي مع الجهات الحكومية المختصة ملف تأخر صرف رواتب الموظفين، والوقوف على أسباب تأخر إطلاقها، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات توفير السيولة المالية".
وأوضح أنه "أجرى اتصالات ومتابعات مكثفة مع
وزارة المالية
والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة، بهدف معالجة الإشكالات الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخير الصرف، والعمل على ضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن".
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