حكومة كردستان تصدر قرارات تخص أزمة البنزين

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن "رئيس حكومة ، ترأس اليوم الاثنين 27 تموز (يوليو) 2026، اجتماعاً خاصاً لمعالجة مشكلة نقص البنزين والمحروقات الأخرى".وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الحكومة "وزارة الثروات الطبيعية والجهات المعنية في حكومة الإقليم بمعالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، وبما يراعي مصلحة مواطني الإقليم".وتمخض الاجتماع عن القرارات التالية:أولاً: الإبقاء على سعر البنزين (العادي) المدعوم حكومياً كما هو عليه الآن، وتوزيعه على محطات الوقود الملتزمة بتعليمات وزارة الثروات الطبيعية، بهدف ضبط الأسعار وضمان جودة البنزين.ثانياً: مراجعة أسعار البنزين (المحسّن والسوبر) بما يتناسب مع سوق الإقليم ومنع التربح غير المشروع، فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة لاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج هذين النوعين من البنزين.ثالثاً: مطالبة بزيادة كمية النفط الخام المخصصة لإقليم ، والبالغة حالياً 50 ألف برميل، لتصل إلى 126.7 ألف برميل، وذلك استناداً إلى النسبة السكانية للإقليم البالغة 12.67% والمحددة حالياً من قبل الحكومة الاتحادية.رابعاً: منع الاحتكار في قطاع المحروقات، وتحديداً في مادة البنزين.