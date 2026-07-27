بارزاني: مسيّرات استهدفت أربيل انطلقت من الموصل.. وبغداد لا تسلمنا حصة استخراج النفط

– محليات



أكد رئيس حكومة ، ، اليوم الاثنين، أن يواجه أزمة اقتصادية صعبة أثرت بشكل كبير على جميع المواطنين بما فيهم أبناء الإقليم، مجدداً دعم حكومته لإجراءات في برئاسة لتجاوز المرحلة.





وأعرب بارزاني عن تفهمه التام للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، موجهاً الشكر لشعب على صموده وتفهمه للتحديات، ومؤكداً أن الحكومة لن تدخر جهداً لتجاوز هذه الأزمة كما تجاوزت أزمات أكبر منها في السابق، ومطمئناً الجميع بأن الأوضاع تتجه نحو الحل.



الدعم لبغداد وأزمة البنزين والغاز

وفيما يتصل بالعلاقات مع ، جدد بارزاني الدعم للحكومة الجديدة برئاسة وتوجهاتها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد والمضي في برامج الإصلاح، كاشفاً في الوقت ذاته عن تقدم في الملفات والإدارية بقوله إن "قضية نظام الأتمتة الجمركية (أسيكودا) باتت قريبة جداً من الحل النهائي". وقال ، خلال مؤتمر صحفي، إن التوترات والمشكلات الحالية التي تشهدها المنطقة بأسرها أثرت في الجميع، مشدداً على أن الإقليم ليس بمنأى عن هذه الأزمة، ومؤكداً التأييد الكامل لحل جميع الخلافات والأزمات بالطرق السلمية والابتعاد عن خيارات الحرب أو العنف.وأعرب بارزاني عن تفهمه التام للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، موجهاً الشكر لشعب على صموده وتفهمه للتحديات، ومؤكداً أن الحكومة لن تدخر جهداً لتجاوز هذه الأزمة كما تجاوزت أزمات أكبر منها في السابق، ومطمئناً الجميع بأن الأوضاع تتجه نحو الحل.وفيما يتصل بالعلاقات مع ، جدد بارزاني الدعم للحكومة الجديدة برئاسة وتوجهاتها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد والمضي في برامج الإصلاح، كاشفاً في الوقت ذاته عن تقدم في الملفات والإدارية بقوله إن "قضية نظام الأتمتة الجمركية (أسيكودا) باتت قريبة جداً من الحل النهائي".

وعزا بارزاني سبب ارتفاع أسعار البنزين إلى التوترات السائدة في المنطقة، كاشفاً عن أزمة في الملف النفطي بقوله إن " لا تعطي حصة إقليم من الموازنة المخصصة لاستخراج النفط، مما يلقي بتكلفة الاستخراج على عاتق الشركات في الإقليم".



وأضاف أن حصة الإقليم وفقاً للنسبة السكانية تبلغ أكثر من 126 ألف برميل، مؤكداً أن كمية النفط المخصصة للإقليم للاحتياجات المحلية غير كافية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار التنسيق مع شركة " " لمعالجة أزمة نقص الغاز والعمل على زيادة الإنتاج.

وشدد رئيس حكومة الإقليم على مبدأ المساواة في التعامل بين أبناء الوطن الواحد، قائلاً: "لا أريد أن يُعامل شعب كردستان بدرجة أقل من باقي الشعب العراقي".

وعلى الصعيد الأمني، كشف رئيس حكومة الإقليم عن جهة انطلاق بعض الهجمات الأخير، مؤكداً أن "بعض الطائرات المسيرة التي استهدفت جاءت من "، مشدداً في ختام حديثه على أن الإقليم تجاوز أزمات أمنية واقتصادية أكبر في السابق وسيتجاوز هذه الأزمة أيضاً.

