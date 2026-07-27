إيران تعلن عبور أكثر من 1.1 مليون زائر إلى العراق خلال 10 أيام

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، نقلاً عن بيان لمركز إدارة الطرق، أن 886 ألفاً و775 زائراً غادروا الأراضي الإيرانية عبر المنافذ البرية خلال هذه الفترة متوجهين إلى العتبات في .وأوضح البيان أن 226 ألفاً و911 زائراً عادوا إلى عبر المنافذ ذاتها، ليصل عدد الزائرين الإيرانيين المتواجدين حالياً داخل الأراضي العراقية حتى نهاية اليوم العاشر من الخطة إلى 659 ألفاً و864 زائراً.وأشار المركز إلى أن منافذ (الشهيد سليماني)، والشلامجة، وخسروي (المُنذرية) كانت الأكثر ازدحاماً بالنسبة لحركة المغادرة نحو العراق، فيما تصدرت منافذ الشلامجة، مهران، والشيب (جذابة) حركة عودة الزائرين.