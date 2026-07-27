قانون جديد لتدوير النفايات وتوجه لنقل الأنشطة الملوثة إلى خارج بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات لإيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571515-639207377778497883.jpg
قانون جديد لتدوير النفايات وتوجه لنقل الأنشطة الملوثة إلى خارج بغداد
محليات
2026-07-27 | 04:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
192 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تعتزم
لجنة الزراعة
والموارد المائية والأهوار والبيئة تفعيل
قانون حماية
وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، وتوفير المبالغ اللازمة لنقل الأنشطة الملوثة خارج المدن خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة.
يأتي ذلك في وقت أقدمت فيه
وزارة البيئة
على تفعيل مجالس حماية وتحسين البيئة المختصة في المحافظات.
وقال رئيس السن للجنة بايز
إسماعيل
إن "البرلمان ومن خلال اللجان المختصة سيتابع تنفيذ الخطط الحكومية لمنع إلقاء المخلفات الصناعية والصحية في نهر دجلة".
وأضاف، أن "اللجنة تنسق مع الجهات ذات العلاقة لتركيب فلاتر حديثة في مصانع القطاعين العام والخاص، إلى جانب استخدام
تقنيات جديدة
في تصفية المياه"، وأكد اسماعيل "العمل على توفير الميزانية اللازمة لتأهيل المشاريع القديمة بهدف تقليل الغازات السامة ونقل الأنشطة الملوثة إلى خارج المدن وفقاً للتعليمات الرسمية".
من جانبه، قال الخبير البيئي حيدر رشاد، أن "من الضروري توفير المبالغ من أجل نقل الأنشطة الملوثة إلى خارج المدن".
وأضاف رشاد، أن "العاصمة تعاني الأمرّين من الآثار البيئية والملوثات التي تنتشر في كل منطقة منها"، مشيراً إلى أن "دجلة يعاني من القاء المخلفات الصحية والصناعية ومياه الصرف الصحي دون معالجة والتي تمثل الكارثة الأكبر، إذ يلقى في النهر نحو مليون ونصف المليون متر مكعب من هذه المياه"، متسائلاً أنه "في حال معالجتها، أين تذهب أمانة
بغداد
بهذه المياه إذا لم تلقها في النهر؟".
وبين، أن "بغداد تضم أكثر من 10 مليون شخص، مما يؤدي إلى اختناقها بأنواع الملوثات، ومنها الغازات السامة لكل أنشطة المولدات الحكومية والأهلية والتي تستخدم غالبيتها الكاز الرديء ذا الكبريت العالي، ولا يمكن السيطرة على عمل هذه المولدات وما تنتجه من تلوث".
في سياق متصل، أكد
عضو لجنة الخدمات
والإعمار النيابية محمد
الحسناوي
، أن اللجنة تمضي باتجاه استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة، لما يمثله من أهمية كبيرة في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتحقيق آثار إيجابية على المستويات البيئية والصحية والاقتصادية.
وقال الحسناوي إن "مقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة يعدُّ من القوانين المهمة التي تعمل اللجنة على دعمها، كونه يضع إطاراً قانونياً متكاملاً لإدارة المخلفات وفق معايير حديثة بما يسهم في الحدِّ من التلوث والحفاظ على
الصحة
العامة وتحسين الواقع البيئي في البلاد".
وأضاف، أن "القانون يشجع على الاستثمار في قطاع تدوير المخلفات ويعزز استخدام المنتجات القابلة لإعادة التدوير ويفتح المجال أمام إنشاء مشاريع اقتصادية مستدامة تستفيد من الموارد المدورة وفق المواصفات العالمية، الأمر الذي ينسجم مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة".
وأشار، إلى أن "اللجنة تواصل جهودها لاستكمال مناقشة القانون تمهيداً لإقراره إلى جانب متابعة بقية التشريعات المرتبطة بقطاع الخدمات والإعمار"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال الرقابة والاستضافات والزيارات الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الإصلاح في هذا القطاع".
وفي خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الناجمة عن التلوث وتعزيز العمل المؤسسي وتكثيف الإجراءات الرقابية والقانونية لصون الموارد الطبيعية للبلاد، فعَّلت وزارة البيئة مجالس حماية وتحسين البيئة المختصة في المحافظات.
وذكر
مدير مركز
التغيرات المناخية في الوزارة يوسف مؤيد أن
قانون حماية
وتحسين البيئة رقم (8) يمثل الإطار القانوني الأساس لتنظيم العمل البيئي في البلاد، ويشكل المرجعية القانونية التي تستند إليها إجراءات الحماية والحدِّ من التلوث والمخالفات.
وبين أن الوزارة وجهت بتفعيل اجتماعات مجالس حماية وتحسين البيئة بشكل دوري لضمان إصدار قرارات وإجراءات فاعلة تسهم في معالجة التحديات البيئية على مستوى المحافظات من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود الرامية للحدِّ من التلوث.
وذكر مؤيد أن الوزارة نسقت مع
مجلس القضاء الأعلى
لمنح القضايا البيئية أولوية في إجراءات التقاضي وحسم الدعاوى المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات في إطار تعزيز تطبيق التشريعات النافذة وحماية الموارد الطبيعية من مختلف أشكال التلوث والاستنزاف.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن الأولوية تتركز على مكافحة تلوث المياه والهواء، لاسيما في ظل أزمة شحِّ الماء التي تشهدها البلاد وما تفرضه من تحديات بيئية وصحية متزايدة.
ونبه مدير مركز التغيرات المناخية إلى أهمية الحفاظ على الموارد المائية في البلاد، كونها تمثل ركيزة أساسية لما لها من أهمية مباشرة في حياة المواطنين واستدامة التنمية، مؤكداً أن الوزارة تكثف جهودها للحدِّ من مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون هذه الثروة الحيوية وحمايتها من التجاوزات.
وشدد على أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مباشر عبر عقد الاجتماعات الدورية وتنفيذ الجولات الميدانية، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة للحدِّ من تلوث المياه والحفاظ على الموارد في مختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
في بغداد.. معمل لتدوير الاطارات المستهلكة
03:24 | 2026-05-05
مجلس بغداد: مياه دجلة ملوثة بنسبة 90% وغير صالحة للاستهلاك البشري
03:12 | 2026-06-23
احرقوا النفايات.. القبض على 25 شخصا في بغداد
04:06 | 2026-05-05
يتضمن المخالفات.. توجه لتعديل قانون المرور
02:09 | 2026-04-29
قانون جديد لتدوير النفايات
وتوجه لنقل الأنشطة الملوثة إلى خارج بغداد
مجلس القضاء الأعلى
عضو لجنة الخدمات
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
لجنة الزراعة
لجنة الخدمات
تقنيات جديدة
وزارة البيئة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار لمالكي هواتف ايفون 15 و16
منوعات
41.04%
12:08 | 2026-07-26
خبر سار لمالكي هواتف ايفون 15 و16
12:08 | 2026-07-26
الدولار يواصل تراجعه في العراق
اقتصاد
26.77%
09:42 | 2026-07-25
الدولار يواصل تراجعه في العراق
09:42 | 2026-07-25
أسعار الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
17.58%
09:35 | 2026-07-26
أسعار الدولار في بغداد وأربيل
09:35 | 2026-07-26
التربية تعتمد رسمياً الصفوف المبكرة للتلاميذ وتحدد المشمولين بالتسجيل للصف الأول الابتدائي
محليات
14.61%
02:47 | 2026-07-27
التربية تعتمد رسمياً الصفوف المبكرة للتلاميذ وتحدد المشمولين بالتسجيل للصف الأول الابتدائي
02:47 | 2026-07-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-27
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-27
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
نشرة أخبار السومرية
٢٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-26
نشرة أخبار السومرية
٢٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-26
Live Talk
سمك السلور في أنهار العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-26
Live Talk
سمك السلور في أنهار العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-26
استديو Noon
استديو نون 26-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-26
استديو Noon
استديو نون 26-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-26
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-27
ناس وناس
منطقة العلاوي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-27
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
نشرة أخبار السومرية
٢٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-26
نشرة أخبار السومرية
٢٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-26
Live Talk
سمك السلور في أنهار العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-26
Live Talk
سمك السلور في أنهار العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٧٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-26
استديو Noon
استديو نون 26-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-26
استديو Noon
استديو نون 26-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-26
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
لقطات
تفاصيل آخر لقاء مع السيد علي الخـ امنـ ئي | عشرين
17:00 | 2026-07-22
لقطات
تفاصيل آخر لقاء مع السيد علي الخـ امنـ ئي | عشرين
17:00 | 2026-07-22
اخترنا لك
جنايات ذي قار تصدر حكماً بالسجن 6 سنوات بحق مسؤول أملاك بلدية الناصرية السابق
07:00 | 2026-07-27
بارزاني: مسيّرات استهدفت أربيل انطلقت من الموصل.. وبغداد لا تسلمنا حصة استخراج النفط
05:30 | 2026-07-27
إيران تعلن عبور أكثر من 1.1 مليون زائر إلى العراق خلال 10 أيام
05:06 | 2026-07-27
الشيخ المسعودي يزور السكك الحديد لبحث نقل زائري الأربعينية عبر القطارات
05:00 | 2026-07-27
العراق وفنلندا يتجهان لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة
04:50 | 2026-07-27
بعد أن فقد أنفه بصعقة كهربائية.. أطباء في السليمانية يبنون أنفًا جديدًا على جبهة عامل
04:44 | 2026-07-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.