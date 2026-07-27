العراق وفنلندا يتجهان لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، خلال لقائه السفير الفنلندي (آنتي بوتكونين) أن مواجهة الفساد تتطلب شراكةً دوليةً فاعلة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود لمواجهة هذه الآفة، وتوسيع الشراكات وتقديم المساعدة القانونية في سبيل تذليل عوائق استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد".وتابع أن "مكافحة الفساد تُمثل ركيزةً أساسيَّةَ لتوفير بيئةٍ استثماريَّـةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ، مشدداً على التزام الهيئة بحماية المُستثمرين والشركات الأجنبيَّة من الابتزاز، بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثماريَّة في ويدعم تنفيذ مشاريع الإعمار والبناء والاستثمار، وتعبيد المستدامة، لافتًا إلى أنَّ عمل الهيئة يجري وفق القانون ولا يستهدف المنصب إنما حماية المال العام مهما كان صفة من يتجاوز على أموال الشعب".من جانبه، أشاد السفير الفنلندي "بجهود العراق في مكافحة الفساد، مُؤكّداً أنَّـه لمس إرادةً عراقيةً صادقةً وجادةً في هذا الملف"، معربا عن "أمله بأن يتبوأ العراق مكانةً مُتقدّمةً في مجال منع الفساد ومكافحته، مبدياً الاستعداد لإبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة والجهة النظيرة في فلندا".