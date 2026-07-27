الشيخ المسعودي يزور السكك الحديد لبحث نقل زائري الأربعينية عبر القطارات

وأكد الشيخ خلال الزيارة أن "النجاحات المتكررة التي حققتها الهيئة على مدار الأعوام الماضية بنقل وتفويج الأعداد المليونية من الزائرين بانسيابية عالية، جعلت يجدد الثقة بعمل الهيئة ويكلفها بإدارة ملف نقل زائري الأربعينية".وأشار رئيس الهيئة إلى أن "النقل السككي عبر القطارات سيساهم -إلى جانب الحافلات التي ستوفرها الهيئة- في فك الزخم البشري الهائل للزائرين"، مؤكداً أن "هذا العام يمثل تحدياً جديداً، وأن الهيئة تمتلك كوادر على قدر كبير من الكفاءة والمهنية لإدارة ومتابعة تفويج ونقل الزائرين من على مدار 24 ساعة يومياً حتى انتهاء مراسم الزيارة".وأوضح أنه "سيتم نشر جداول توقيتات انطلاق القطارات من محافظتي والبصرة باتجاه كربلاء المقدسة، ليتسنى لزائري الإمام الحسين (عليه السلام) اختيار الأوقات التي تناسب سفرهم لأداء هذه الشعيرة الدينية المقدسة".