جنايات ذي قار تصدر حكماً بالسجن 6 سنوات بحق مسؤول أملاك بلدية الناصرية السابق

وقال المصدر في حديث لـ" "، إن "محكمة جنايات أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مسؤول أملاك بلدية السابق، ".وأوضح المصدر أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المواد القانونية المعتمدة في قضايا النزاهة والإضرار بالمال العام، بعد إدانته بالخروقات المنسوبة إليه خلال فترة توليه المنصب".