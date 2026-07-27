"الإعلام الرقمي" يكشف تفاصيل الخلل الذي ضرب انستغرام

وقال المركز في بيان: إن "خللاً مفاجئاً حدث في منصة إنستغرام تسبب بحذف وتعطيل عشرات الحسابات".وأضاف ان "سبب حذف وتعطيل عشرات حسابات المستخدمين على منصة إنستغرام يعود إلى خلل في أنظمة ، حيث تتخذ هذه الأنظمة قرارات سريعة بحذف أو تعطيل الحسابات استنادًا إلى بلاغات كيدية أو وهمية، من دون وجود مراجعة بشرية كافية، على الرغم من أن العديد من الحسابات المحذوفة لم ترتكب أي مخالفة".وطالب المركز " ، المالكة لمنصة إنستغرام، بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل، وإعادة الحسابات المتضررة في أسرع وقت ممكن".