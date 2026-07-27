نائبة تحذر من الأسماك الغازية وتدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الثروة السمكية في العراق

وقالت السدخان في بيان، إن القطاع البيئي والمائي في يواجه "تهديداً غير مسبوق" نتيجة الانتشار الواسع لأسماك "السلور الأفريقي" و"البلطي" في نهري والفرات والأهوار والمسطحات المائية، داعية الجهات المعنية إلى استجابة وطنية عاجلة للحد من انتشارها.وأضافت أن هذه الأنواع تتغذى على بيوض وصغار الأسماك المحلية، مثل الشبوط والبني والقطان، ما يهدد بانخفاض أعدادها، فضلاً عن قدرتها العالية على التكاثر والتأقلم والسيطرة على البيئة المائية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الثروة السمكية وسبل عيش الصيادين والأمن الغذائي.ودعت السدخان إلى إطلاق حملات ميدانية عاجلة بالتنسيق بين وزارتي البيئة والزراعة والحكومات المحلية لمكافحة هذه الأنواع، وتشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة، وتشجيع الصيادين على صيد الأسماك الغازية، إلى جانب إغلاق القنوات الضيقة ونصب المصايد والشباك لمنع وصولها إلى الأهوار والمسطحات المائية، مع تقديم تقارير دورية إلى لتقييم حجم الأضرار والإجراءات المتخذة.