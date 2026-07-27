مرور أربيل تعلن إغلاقاً مؤقتاً لعدد من الطرق

وقالت المديرية في بيان، إن "المسار القادم من شارع 40 متراً باتجاه إشارة المطار سيُغلق اليوم الاثنين الموافق 27 تموز 2026، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً ولمدة ساعتين، على أن يُعاد فتحه بعد انتهاء أعمال الصيانة".وأضافت، أنه "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم إغلاق المسار القادم من إشارة الجوازات في شارع 100 متر باتجاه إشارة المطار لمدة ساعتين أيضاً، قبل إعادة فتحه أمام حركة السير عقب إنجاز أعمال الصيانة".ودعت السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعاون مع مفارز المرور، واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق لتجنب الزخم المروري.