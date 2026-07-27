الانبار تتهم بابل باستقطاع مناطق منها وتحذر: أراضينا خط احمر ولن نسمح بذلك

وقال المتحدث باسم الحكومة مؤيد لـ ، ان "الحكومة المحلية في بشقيها التشريعي والتنفيذي ترفض رفضاً قاطعاً الإجراءات غير القانونية التي قام بها باستحداث إدارية جديدة تضم أراضي تابعة إلى ".وأضاف ان "هذا الاجراء غير قانوني وغير دستوري"، مشيرا الى ان "الأراضي التي استقطعت من الانبار في المقاطعة رقم واحد العجير والمقاطعة 2 الحصوة الشمالية والمقاطعة رقم 3 البترا والصخيرية".واكد ان "هذه الأراضي تابعة إداريا الى الانبار بنسبة 100 بالمئة وهي مثبتة في خرائط ووثائق لدى "، موضحا ان "أراضي الانبار خط أحمر ولن نسمح بالتجاوز عليها من اي جهة".