محافظة عراقية تعطل أياما إضافية بمناسبة الزيارة الاربعينية

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في ايام الأربعاء والخميس والأحد المقبلة، وذلك بمناسبة إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضافت "تستثنى من قرار العطلة الدوائر الأمنية والخدمية والصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للزائرين والمواطنين".