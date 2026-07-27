قريباً.. ضوابط وشروط تخص افتتاح وتأجير "المزارع السياحية"

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة ومدير العلاقات الدولية فيها، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الفلل السياحية تُعد من أشكال السياحة العائلية (Holiday Homes) وفق تعريف "، مشيراً إلى أن "تحويل أي مزرعة إلى مرفق سياحي يقتضي تقديم سند الملكية، والحصول على موافقات ، والأمن السياحي، والبلدية المختصة، فضلاً عن تقديم صاحب المزرعة تعهداً رسمياً بعدم إقامة حفلات صاخبة أو مخلة بالذوق العام".وأضاف عبد الرضا، أن "التعليمات المرتقبة تتضمن تصنيف المزارع من نجمة واحدة إلى خمس نجوم؛ إذ تُشترط مساحة لا تقل عن 500 للدرجة الخامسة (نجمة واحدة) وغرفتين على الأقل، فيما تُشترط مساحة لا تقل عن 1500 متر مربع للدرجة الأولى (خمس نجوم) وتوفير أربع غرف على الأقل ومسبح ووسائل الراحة كافة"، مؤكداً "إلزام المزارع المجازة بتثبيت لوحة مضيئة خارجها تتضمن الاسم الرسمي ورقم الإجازة".