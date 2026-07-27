السومرية نيوز تنشر توصيات مجلس النواب الخاصة بملف الكهرباء

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، ان " صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على مجموعة من التوصيات ترسل إلى الحكومة حول أزمة الكهرباء".وادناه نص التوصيات: