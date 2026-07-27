من الغد حتى الأحد المقبل.. محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي

وذكر المحافظة في بيان ورد لـ ، أنه "نظرا لزخم الزائرين المشاركين في احياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ولفسح المجال امام المواكب الحسينية واهالي بتقديم الخدمة للزائرين الكرام، يقرر تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف 28-7-2026 ولغاية يوم الاحد المصادف 2-8-2026 لكافة الدوائر".ولفت الى أن "العطلة تشمل جميع الدوائر باستثناء المشاركة ضمن خطة الزيارة".