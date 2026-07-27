منح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الجامعات

وقالت الوزارة في بيان، "حرصاً على دعم المسيرة الدراسية للطلبة وتوفير المعالجات الأكاديمية التي تسهم في تجاوز التحديات التي قد تواجههم وجه وزير والبحث العلمي وكالة الدكتور مجالس الجامعات العراقية بمنح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية للعام الدراسي الحالي".

ويأتي هذا القرار وفق البيان "في إطار اهتمام العالي بمراعاة ظروف الطلبة وتوفير المرونة اللازمة لمعالجة الحالات التي تستدعي التدخل بما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة ويحافظ على رصانة العملية التعليمية والأكاديمية".



وجددت "التزامها بمواصلة دعم الطلبة في الجامعات العراقية والعمل على توفير البيئة التعليمية المناسبة التي تعزز فرص نجاحهم".