المقاومة الإسلامية في العراق ترد على بيان بشأن استهداف السعودية

نفت المقاومة الإسلامية في ، الاثنين، ما جاء في بيان بشأن استهدافها بطائرات مسيرة من العراق.​

وجاء في بيان للمقاومة، "بينما يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو ، زاعماً أنه المصدر لقصف منشآته البترولية في الشرقية والرياض، فإن هذا الادعاء لا يزيدنا إلا يقيناً بأن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام".

واعتبر البيان أن "هذه التخرصات ما هي إلا محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بُناهم التحتية، خوفاً من طبيعة الرد اليمني القادم"، مردفا بالقول "إننا في المقاومة الإسلامية نُوجه للنظام السعودي تحذيراً واضحاً، نُعلن فيه أن أي فعل سعودي أحمق سيُجابه بردٍّ قاسٍ، يجعلهم يعضون على أصابع الندم".

وتابع "نقول لهم، وبكل وضوح: إن كان فيكم رجل رشيد، فأنتم أحوج ما تكونون اليوم إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني، بدلاً من توجيه الاتهامات يميناً وشمالاً، لتبرروا بها فشلكم، وتغطوا بها على جرائمكم".



وكانت أعلنت، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية، فيما وجه ، بالتحقيق في استهداف بطائرات مسيرة من العراق.