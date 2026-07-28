المرور تتوعد سائقي المركبات الذين لا يحملون إجازات تتناسب مع نوع المركبة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
منح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الجامعات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571622-639208210553037510.jpg
المرور تتوعد سائقي المركبات الذين لا يحملون إجازات تتناسب مع نوع المركبة
محليات
2026-07-28 | 03:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
526 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توعدت
مديرية المرور العامة
، اليوم الثلاثاء، سائقي المركبات الذين لا يحملون إجازات تتناسب مع نوع المركبة، فيما اشارت الى نشر مفارز لابعاد المركبات عن سير الزائرين.
وقال مدير عام المرور الفريق الدكتور عدي سمير في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، ان "الخطة المرورية اعتمدت بالدرجة الأساس مبدأ (الفلترة) للمركبات المستخدمة للطرق، لاسيما الخارجية منها التي تشهد حركة سير بسرعات عالية"، موضحاً أن "أغلب الحوادث تقع على هذه الطرق نتيجة الإرهاق أو النعاس الذي يصيب السائقين".
وأشار إلى "انتشار المفارز المرورية البشرية الثابتة على امتداد الطرق الخارجية بهدف تخفيض السرعات وتنبيه السائقين المتعبين أو المجهدين، فيما تولت دوريات المرور المتحركة متابعة المركبات ومرافقتها بين المحافظات والمناطق المختلفة لضبط السرعة وتحقيق السيطرة الميدانية على حركة السير"، موضحا أن "الخطة تضمنت اعتماد آلية التفويج، من خلال صعود منتسبي المرور في مقدمة المواكب التي تضم عدداً من المركبات لتسير باتجاه وخط واحد، مع تولي المنتسبين تحديد السرعة المناسبة وفقاً لطبيعة الطريق وكثافة الحركة، إذ ترفع في الطرق المفتوحة خلال النهار، بينما تخفض في أوقات الزحام أو خلال ساعات المساء"."
وتابع أن خططاً خاصة تم إعدادها للمناطق التي تشهد تداخلاً بين حركة المشاة من الزائرين والمركبات، مع نشر مفارز مرورية لإدارة هذه العقد بالشكل الأمثل لضمان إنسيابية الحركة والحفاظ على سلامة المشاركين في الزيارة"، مؤكدا "نشر رادارات حديثة على امتداد محاور السير وربطها بالمفارز المرورية، أبرزها الموجودة على طريق
زرباطية
، كما أن
مديريات المرور
في المحافظات تمتلك رادارات مثبتة على الدوريات، إذ تقوم بتحديد مواقع انتشارها لرصد السرعات والمخالفات والحدِّ من الحوادث".
وبين ان "هناك انتشاراً ميدانياً في عموم المحافظات على مدار الساعة لمواكبة حركة الزائرين، لاسيما أن غالبية حركة المشاة والقادمين عبر المنافذ الحدودية تتم خلال ساعات الليل تجنباً لارتفاع درجات الحرارة"، لافتاً إلى أن "هذا الانتشار حظي بإشادة المسؤولين والمواطنين".
وتابع أن "مفارز المديرية تنتشر أيضاً قرب المواكب الحسينية لإبعاد المركبات عن
نهر الطريق
ونقلها إلى مناطق الوقوف المخصصة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في حركة السير أو تتسبب بحوادث، فضلاً عن تنظيم حركة الزائرين عند المواكب التي تستقبلهم"، مشددا "على استمرار محاسبة سائقي مركبات الأجرة الكبيرة ومركبات
النقل الخاص
الذين لا يحملون إجازات قيادة تتناسب مع نوع المركبة، وعدم السماح لهم بقيادتها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة بحق العجلات التي تحمل أعداداً من الركاب تتجاوز الحمولة المقررة أو تسمح بركوب الأشخاص فوقها، فضلاً عن محاسبة المركبات ذات الإطارات غير الصالحة حفاظاً على السلامة العامة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
المرور تطارد هذه المركبات في بغداد والمحافظات
09:09 | 2026-06-14
قريبا.. المرور تسمح بتظليل المركبات في العراق وتخفض الغرامة الى النصف
02:10 | 2026-07-24
المرور تعتمد آلية جديدة لمنح إجازات السوق
01:17 | 2026-05-24
عمليات بغداد تعلن قطع طريق "يا حسين" وتحويل مسارات المركبات
04:36 | 2026-07-20
المرور
محاسبة
مديرية المرور العامة
مديريات المرور
مديرية المرور
السومرية نيوز
النقل الخاص
سومرية نيوز
نهر الطريق
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فيفا يعلن رسميا عن أفضل هدف في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
33.63%
12:07 | 2026-07-27
فيفا يعلن رسميا عن أفضل هدف في كأس العالم 2026
12:07 | 2026-07-27
خبر سار لمالكي هواتف ايفون 15 و16
منوعات
28.44%
12:08 | 2026-07-26
خبر سار لمالكي هواتف ايفون 15 و16
12:08 | 2026-07-26
مالية البرلمان تعلق بشأن تأخر صرف الرواتب
محليات
21.21%
09:54 | 2026-07-27
مالية البرلمان تعلق بشأن تأخر صرف الرواتب
09:54 | 2026-07-27
التربية تعتمد رسمياً الصفوف المبكرة للتلاميذ وتحدد المشمولين بالتسجيل للصف الأول الابتدائي
محليات
16.72%
02:47 | 2026-07-27
التربية تعتمد رسمياً الصفوف المبكرة للتلاميذ وتحدد المشمولين بالتسجيل للصف الأول الابتدائي
02:47 | 2026-07-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ٨٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-28
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ٨٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-27
Live Talk
الحياة الزوجية الحقيقية - الحلقة ٧٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-27
Live Talk
الحياة الزوجية الحقيقية - الحلقة ٧٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-27
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مراقبة الهاتف 27-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مراقبة الهاتف 27-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-27
طل الصباح
سيرة فاروق هلال - كاسيت 27-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-27
طل الصباح
سيرة فاروق هلال - كاسيت 27-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-27
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ٨٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-28
ناس وناس
ابو دشير بغداد - الحلقة ٨٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-27
Live Talk
الحياة الزوجية الحقيقية - الحلقة ٧٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-27
Live Talk
الحياة الزوجية الحقيقية - الحلقة ٧٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-27
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
استديو Noon
استديو نون 27-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مراقبة الهاتف 27-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مراقبة الهاتف 27-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-27
طل الصباح
سيرة فاروق هلال - كاسيت 27-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-27
طل الصباح
سيرة فاروق هلال - كاسيت 27-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-27
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
عشرين
حكومة الزيدي بين صولتين.. مكافحة الفساد وحصر السـ لاح! - عشرين م٥ - الحلقة ٥١ | الموسم 5
14:30 | 2026-07-26
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
اخترنا لك
قريبا.. اجازات السوق عبر منصة ذكية
06:00 | 2026-07-28
النفط توضح عبر السومرية أسباب ازمة زيت الغاز (الكاز)
04:56 | 2026-07-28
9 إجراءات في بغداد بشأن الزيارة الاربعينية
04:08 | 2026-07-28
المالية تعلن اطلاق رواتب الموظفين
04:06 | 2026-07-28
التربية تبدأ قريبا بتقييم المدارس الاهلية
03:45 | 2026-07-28
قرار من عمليات بغداد يخص عجلات الحمل والدراجات النارية
03:06 | 2026-07-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.