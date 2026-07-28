الحرارة تعاود الارتفاع مجدداً بدءاً من الغد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في عن اليوم السابق".وأضافت ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى و مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الجنوبية والوسطى و تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".