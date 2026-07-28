المؤبد بحق أحد أبرز مهربي المخدرات الدوليين بعد تعاون قضائي بين العراق وأستراليا

وقال ، في بيان ورد لـ ، أن " للتعاون القضائي الدولي اصدر حكما بالسجن المؤبد بحق المدان مالك حمد ربح عن جريمة الاتجار بالمخدرات، وذلك بقرار صادر عن محكمة جنايات ، تضمن مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".وأضاف أن "المدان يعد من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي والدولي، لكونه مسؤولاً عن استيراد كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى وأستراليا، وتهريب مادة الهيروين، فضلاً عن ارتباطه بعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والقتل، والخطف، والابتزاز، وجرائم العنف المنظم".وأكد المجلس "استمرار جهوده في دعم التعاون القضائي الدولي، وتبادل المعلومات مع الدول الشريكة، بما يسهم في ملاحقة المطلوبين للقضاء، ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز سيادة القانون ".يذكر أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي قد أعلن في وقت سابق إلقاء القبض على المدان استجابة لطلب رسمي مقدم من دولة ، بالتنسيق مع لشؤون والمؤثرات العقلية في ، وبعد استحصال الموافقات الأصولية من ، حيث باشرت المحكمة المختصة الإجراءات القانونية بحقه.