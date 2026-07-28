قرار من عمليات بغداد يخص عجلات الحمل والدراجات النارية

وقال الفريق الدرع الركن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "خطة القيادة تعتمد على المرونة العالية في إدارة حشود الزائرين وتأمين محاور السير، مع فرض قطوعات موضعية ومؤقتة عند الضرورة فقط للمحافظة على انسيابية الحركة داخل العاصمة".وأضاف أن "الخطة تتضمن تخصيص محاور محددة لسير الزائرين باتجاه ، ومنع حركة عجلات الحمل والدراجات النارية على الطرق التي يسلكونها من خلال اعتماد مسارات بديلة لها"، لافتاً إلى أن "الإجراءات المرورية ستراعي طبيعة الزخم المليوني وكثافته بهدف تحقيق التوازن بين تأمين مسير المشاركين بالأربعينية واستمرار حركة المركبات".وبين التميمي أن "الخطة تشمل أيضاً تأمين المواكب الحسينية وتنظيم انتشارها، إلى جانب تكثيف الجهد الاستخباري وأعمال الاستطلاع لتأمين والخارجية المؤدية إلى "، مؤكداً "وجود تنسيق متكامل مع الجهات الخدمية والصحية لتوفير الخدمات وضمان سرعة الإخلاء الطبي عند الحاجة".