9 إجراءات في بغداد بشأن الزيارة الاربعينية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "مع انطلاق الخطة "التنظيمية التنسيقية" لتأمين الزيارة الاربعينية بجوانبها (الامنية والخدمية) في العاصمة، باشرت القيادة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الحشود المليونية وعلى امتداد طرق ومحاور تنقل الزائرين في عموم مناطق العاصمة من خلال:-تأمين (27) محور وتخصيصه لسير وتنقل الزائرين والعجلات بضمنها ثلاثة محاور لسكك الحديد.-منع حركة عجلات الحمل الكبيرة والدراجات النارية على الطرق التي يسلكها الزوار الكرام من خلال اعتماد مسارات بديلة لها مع مراعاة طبيعة زخم وكثافة الزيارة بهدف تحقيق التوازن بين تامين مسير المشاركة بالاربعينية وانسيابية حركة المركبات.-فتح (44) مقر مسيطر لمتابعة سير تنفيذ الخطة والتنسيق بين القطعات الماسكة والمؤسسات الحكومية والجهات الساندة.-تخصيص (12) نقطة اركاب وترجل للمشاركة في واجبات تفويج الزائرين من العاصمة الى مدينة وبالعكس من خلال تهيئة اعداد كبيرة من العجلات الاختصاصية لقطعاتنا الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية.-نشر (111) فلتر وسيطرة لتفتيش وتدقيق السابلة والعجلات ودوريات من النجدة والمرور في جميع التقاطعات والمناطق الحرجة لتخفيف الزخم المروري والحفاظ على انسيابية الحركة ضمن محاور التنقل.-توزيع فرق الدفاع المدني معززة بعجلات (الاطفاء، الاسعاف الفوري، مكافحة المتفجرات) لمعالجة الحالات الطارئة لا سمح الله.-تنظيم حملات توعوية تثقيفية من قبل أقسام الإعلام والتوجيه المعنوي في القيادات بالتنسيق مع مديريات (الشرطة المجتمعية ، قسم محاربة الشائعات) في .-التنسيق مع الوزارات والدوائر الخدمية الساندة والهيئات والمواكب الحسينية لتقديم افضل الخدمات للزائرين على مدار الساعة.-تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات ‏الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية.