قريبا.. اجازات السوق عبر منصة ذكية

وقال مدير المرور الفريق عدي سمير، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المديرية أنجزت تحولاً شاملاً في آليات تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيراً إلى أن "النظام الإلكتروني الجديد سيمكن المواطنين قريباً من إنجاز معظم معاملات المرور عبر الهاتف المحمول، من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر".وأضاف سمير، أن "المديرية ألغت النظام السابق الذي كان يتطلب مرور المواطن على 12 شباكاً مختلفاً لإنجاز معاملته، واعتمدت نظام (النافذة الواحدة) الذي اختصر جميع الإجراءات في شباك واحد، بما يسهم في تبسيط المعاملات وتقليل الازدحام داخل دوائر التسجيل"، لافتا الى أن "النظام الجديد يتضمن خدمة الحجز الإلكتروني المسبق، بما يتيح للمواطن اختيار الموعد والوقت المناسبين لمراجعة الدائرة، الأمر الذي وفر مرونة أكبر وأسهم في رفع نسب الإنجاز وتسريع إنجاز المعاملات بانسيابية".وأوضح، أن "اعتماد الآليات الجديدة أسهم في الحد بدرجة كبيرة من الروتين والفساد الإداري والمالي، فضلاً عن تقليص التدخلات الخارجية والمحسوبية"، مبيناً أن "بيئة العمل داخل دوائر التسجيل شهدت تحولاً ملحوظاً نتيجة الإصلاحات الإدارية والتنظيمية".وأشار إلى أن "المديرية تستعد خلال الأسبوعين المقبلين لإطلاق نظام إلكتروني متطور يعتمد تقنيات ، يتيح للمواطنين إصدار وتجديد إجازات السوق، وإنجاز معاملات نقل ملكية المركبات، وتسجيل المركبات، وتقديم طلبات إجازات السوق والسنوية عبر الهاتف المحمول، من دون الحاجة إلى مراجعة المديرية أو التعامل المباشر مع الموظفين".وبين سمير، أن "المراجعة الحضورية ستقتصر على تسلم وثيقة إجازة السوق أو السنوية بعد إكمال الإجراءات إلكترونياً"، منوهاً الى أن "هذا التحول سيغير مفاهيم العمل وآليات تقديم الخدمات في بشكل كامل".وأكد "اكتمال جميع الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بالمشروع"، مبيناً، أن إطلاق النظام سيكون برعاية رئيس ، علي فالح ".