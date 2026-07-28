محافظة جديدة تعطل الدوام الاحد المقبل

وقال محافظ ، في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة يوم الأحد الموافق 2 آب 2026، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتأمين متطلبات زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف ان "قرار تعطيل الدوام جاء بهدف إتاحة المجال أمام الدوائر الحكومية والجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات والخطط الخدمية والأمنية، وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين وتأمين احتياجاتهم خلال الزيارة".