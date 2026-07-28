عزل مدير شركة توزيع كهرباء الوسط وعدداً من المسؤولين بتهم تتعلق بمعاملات مزورة

وبحسب الوثيقة، فإن قرار العزل جاء بعد اتهام ومدير مكتبه راشد بتمشية معاملات مشتريات مزورة مع علمهما بها، من خلال توجيهات ولقاءات قيل إنها كانت تعقد داخل منزل في ببغداد.وشملت العقوبات أيضاً كلاً من مدير المالية السابقة مروج ، ومدير المالية الحالي محمد، ومسؤول شعبة حسابات المخازن عدي علي ذياب، ومسؤول شعبة المتابعة والبريد في أحمد سعدي ، ووكيل مدير مهدي، ومدير قسم المخازن السابق ياسين، ومدير الداخلية إياد فليح نصيف.وأشارت الوثيقة إلى أن العقوبات جاءت على خلفية اتهامات بتنظيم وتمرير معاملات وهمية ومزورة، ضمن إجراءات اتخذتها الوزارة بحق المتورطين.