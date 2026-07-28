التربية بشأن اعتراضات النتائج: نراجع الدفتر الامتحاني بالكامل للتحقق من الدرجات

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس للامتحانات ، والمدير العام للمديرية العامة للتقويم والامتحانات نعمة حربي لفتة، استعرضا خلال استضافتهما من قبل لجنة التربية النيابية، آليات إدارة الامتحانات العامة ومراحل إعدادها وإجراءاتها".وأوضح البيان أن "مراحل العمل تبدأ من تجهيز المستلزمات الامتحانية وتأمينها وتوزيعها على المراكز الامتحانية، مروراً بعمليات التصحيح والتدقيق، وصولاً إلى إعلان النتائج، مبيناً أن نسب النجاح النهائية تعتمد بعد استكمال امتحانات الدور الثاني".وأشار إلى أن "الوزارة تعتمد ضوابط محددة في اختيار المصححين والمدققين وفق الكفاءة والاختصاص، فيما تتم مراجعة اعتراضات الطلبة عبر تدقيق الدفتر الامتحاني كاملاً، للتأكد من تصحيح جميع الإجابات ورصد الدرجات بصورة دقيقة".وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات تأتي لضمان العدالة بين الطلبة والحفاظ على شفافية العملية الامتحانية".