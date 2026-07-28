المنافذ: غرامة تتجاوز مليار دينار ومصادرة مركبات مخالفة بقرار قضائي في البصرة

وذكرت الهيئة في بيان، أن القضية الأولى تتعلق باستيراد مركبات من نوع "مرسيدس" خلافاً للشروط والتعليمات المعتمدة، فيما تخص القضية الثانية ست حافلات (باصات) ثبت عدم مطابقتها للموديلات المسموح باستيرادها قانوناً.وأضافت أن المحكمة أدانت المتهمين وفرضت بحقهم العقوبات القانونية استناداً إلى أحكام قانون وقانون العقوبات، كما قضت في قضية الحافلات بفرض غرامة مالية بلغت ملياراً و192 مليون دينار عراقي.وأشارت إلى أن الحكم تضمن أيضاً مصادرة المركبات المخالفة وبيعها وفق الإجراءات القانونية، على أن تودع أثمانها في .وأكدت الهيئة أن هذه الأحكام جاءت نتيجة جهودها الرقابية والتدقيقية في كشف محاولات تمرير المركبات المخالفة، مشددة على استمرار التنسيق مع لحماية المال العام، وأن المنافذ الحدودية "لن تكون ممراً للمخالفات أو منفذاً للتحايل على التعليمات النافذة".