الوائلي يعلن ضبط 16 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر: لا تهاون مع التهريب

وقالت الهيئة في بيان، ودر لـ ، إن "رئيس الهيئة الفريق أجرى زيارة ميدانية مفاجئة إلى المنافذ البحرية في ميناء ، للاطلاع على سير العمل والإجراءات الرقابية المتبعة في كشف وضبط المخالفات، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بتفعيل الدور الرقابي وتعظيم الإيرادات غير النفطية".وأضافت أن "الجولة الميدانية داخل ساحات أسفرت عن ضبط 16 حاوية مخالفة، تضمنت مواد غذائية (أسماك منتهية الصلاحية)، ومستلزمات طبية، وأكياس فيتامين مخزنة داخل حاويات غير مبردة، ومواد كيميائية قابلة للاشتعال، وعجلات دفع رباعي وباصات مخالفة للموديل المسموح باستيراده، فضلاً عن مواد احتياطية للسيارات وشواصي دراجات نارية"، مبينة أن "جميع المواد المضبوطة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وكانت معدة للتهريب".ونقل البيان عن الوائلي تأكيده أن "هيئة المنافذ ماضية في تشديد الرقابة وتدقيق المعاملات والبيانات كافة، ومنع جميع محاولات التهريب أو التلاعب بالرسوم والوصف والفحص"، مشدداً على أن "السلطات التنفيذية والقضائية لن تتهاون في محاسبة الشركات والأشخاص المخالفين للقوانين والتعليمات، وإحالة المتورطين منهم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الجولات الميدانية الدورية التي ينفذها رئيس الهيأة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الرقابي، ومكافحة الفساد والتهريب، وحماية المنتج المحلي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وضمان دخول البضائع المطابقة للمواصفات عبر المنافذ الحدودية".