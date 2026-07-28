الإطاحة بحائز كمية كبيرة من حبوب "فاليوم" غربي بغداد

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ ، إن "مفارز قاطع نجدة الإعلام التابعة لمديرية نجدة ، وأثناء تنفيذ واجب التجوال ضمن قاطع المسؤولية، اشتبهت بأحد الأشخاص، حيث جرى استيقافه وتفتيشه وفق الأصول القانونية".وأضافت أن "عملية التفتيش أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من شرائط حبوب (فاليوم) كانت مخبأة بحوزة المتهم ومعدة لأغراض التعاطي"، مبينة أنه "تم إلقاء القبض عليه مع المضبوطات وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".