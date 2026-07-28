الإعلام والاتصالات تلزم شركات الهاتف النقال بالإبقاء على الباقات الشهرية لمدة 30 يوماً

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ ، إنها "تواصل حماية حقوق المشتركين وتنظيم العروض الترويجية التي تقدمها شركات الهاتف النقال، من خلال إلزامها بالتقيد بالضوابط والتعليمات المنظمة للعروض والباقات، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستهلكين بخدمات الاتصالات".وأضافت أنها "وجهت شركات الهاتف النقال بضرورة الاستمرار في توفير العرض الشهري الحالي لمدة 30 يوماً، وعدم إلغائه أو تقليص فترة صلاحيته أو تعليق العمل به، مع السماح بطرح عرض جديد لمدة 28 يوماً إلى جانب العرض القائم، وترك حرية الاختيار للمشترك بين العرضين وفق احتياجاته".وأكدت الهيئة "ضرورة الالتزام الكامل بتفعيل العروض الأسبوعية والشهرية طوال المدة المعلن عنها، على أن يبدأ احتساب مدة العرض من لحظة التفعيل الفعلي للخدمة، وليس من بداية اليوم التقويمي، بما يضمن حصول المشترك على كامل مدة الاستفادة المعلن عنها".وأشارت إلى أنها "ألزمت الشركات بالاستمرار في توفير العرض الشهري لمدة 30 يوماً للمشتركين الحاليين، وعدم إجراء أي تعديل على شروط العرض أو مزاياه أو مدته، بما يكفل احتفاظ المشتركين بجميع الامتيازات التي حصلوا عليها عند الاشتراك".وشددت الهيئة على أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن دورها التنظيمي والرقابي لتحقيق التوازن بين مصالح المشتركين ومقدمي الخدمة، وضمان التزام شركات الاتصالات باللوائح والتعليمات النافذة"، مؤكدة أن "أي مخالفة لهذه الضوابط ستترتب عليها الإجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها".