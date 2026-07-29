بيان من عمليات نينوى للحشد الشعبي بشأن القصف الامريكي السعودي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "في تمام الساعة 0320 من فجر اليوم، تعرض مقر الفوج الرابع التابع للواء 30 ومقر مديرية مقاتلة الدروع في إلى اعتداء جوي امريكي سعـودي إرهـابي نفذ عبر سبع ضربات جوية".واضافت "وفقًا للمعلومات الأولية، أسفر الاعتداء عن ارتقاء شهداء من اللواء 30 وشهيدين من مديرية مقاتلة الدروع، إضافةً إلى إصابة ستة مقاتلين بجروح، فيما لا تزال عمليات المتابعة الميدانية مستمرة، وقد تخضع الحصيلة للتحديث".وأكدت ان "هذه الاعتداءات لن تثني أبناءها عن أداء واجبهم، بل ستزيدهم صلابةً وثباتًا وعزيمةً في الدفاع عن وصون سيادته، وأن دماء الشهداء ستبقى وسام عزٍ وفخرٍ في مسيرة الدفاع عن الوطن".