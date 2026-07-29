تحذير أمني أمريكي: لا تسافروا إلى العراق

وقالت البعثة في بيان ورد لـ ، ان "‏جماعات الفصائل المتحالفة مع شنت هجمات انطلاقًا من الأراضي العراقية استهدفت أهدافًا داخل وفي المنطقة، مما يشكل مخاطر جسيمة على السلامة العامة".واضافت "ينصح المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، كما قد تحدث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي دون إشعار مسبق".واكدت "نذكر المواطنين الأمريكيين بأن العراق لا يزال خاضعاً لتحذير السفر من المستوى الرابع: لا تسافروا. ويُنصح المواطنون الأمريكيون بما يلي: "لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب، والاختطاف، والنزاع المسلح، والاضطرابات المدنية، ومحدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق، لا تسافروا إلى العراق لأي سبب".