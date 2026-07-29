هيئة الإعلام والاتصالات تعلن إطلاق خدمة ستارلينك فعلياً في العراق

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أعلن التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بليغ أبو كلل، اليوم الأربعاء، الإطلاق الفعلي لخدمة ستارلينك في .

وذكرت الهيئة، في بيان مقتضب ورد لـ ، أنه " تم الإطلاق الفعلي لخدمة ستارلينك في الآن".