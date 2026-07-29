الحرارة تصل الى الـ50.. بداية الاسبوع القادم لاهب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وصحواً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في "، مبينة ان "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سٌجل يوم أمس".وأشارت إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى 50 درجة في بعض المناطق ومقاربة في المنطقة الشمالية"، لافتة الى ان "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".