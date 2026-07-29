المفوضية تردّ الإخبار المقدم ضد المرشح فراس رحيم وتؤكد أهليته لانتخابات النواب

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ، أصدر المجلس قراراً بالإجماع تضمن المصادقة على توصية لجنة تدقيق أهلية المرشحين المشكلة بالأمر الوزاري رقم (79).وأوضحت الوثيقة أن القرار تضمن ردّ الإخبار المقدم من المواطن (ياسر هاشم علي الحسيني) ضد المرشح (فراس مجيسر)، وذلك لعدم وجود ما يخالف أحكام المادة (7/ ثالثاً) من قانون انتخابات ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل.كما قرر مجلس المفوضين تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة ونشر القرار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.