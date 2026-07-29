القضاء يكشف عن إحصائية جرائم الاتجار بالبشر ومخالفة الإقامة والانتحار

وسجلت رئاسات محاكم الاستئناف (209) دعاوى خاصة بجرائم الاتجار بالبشر، تصدرت فيها رئاسة القائمة بتسجيلها (87) دعوى، تلتها رئاسة بـ (22) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف بـ (20) دعوى، في حين خلت محاكم استئناف النجف والمثنى تماماً من تسجيل أي دعوى من هذا النوع.وفيما يخص مخالفة رقم (76) لسنة 2017، فقد سجلت (233) دعوى، جاءت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ في المرتبة الأولى بـ (122) دعوى، تلتها رئاسة بـ (41) دعوى، ثم رئاسة بـ (19) دعوى، في المقابل، لم تشهد محاكم الاستئناف في: ، ونينوى، وبابل، وذي قار، والأنبار، وصلاح الدين، وميسان، والمثنى، وكربلاء تسجيل أي دعوى متعلقة بمخالفة قوانين الإقامة.أما على صعيد حالات الانتحار، فقد أشارت الإحصاءات إلى تسجيل (18) حالة انتحار، إذ سجلت رئاسة أعلى معدل بـ (5) حالات، تلتها رئاسة محكمة استئناف واسط بـ (4) حالات، ثم رئاستا محكمتي استئناف البصرة وذي قار بواقع (3) حالات لكل منهما، في حين رصدت المحاكم حالة انتحار واحدة في كل من: كركوك، وميسان، والقادسية.