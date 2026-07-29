أمانة بغداد تعلن عن مساندتها للنجف وكربلاء

وقال رئيس فريق الجهد الساند في الأمانة الوحدات الإنتاجية، رائد عبد علي، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأمانة باشرت إسناد محافظتي الأشرف وكربلاء بجهد آلي وبشري كبير ضمن خطة دعم الخدمات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف، أن "الأمانة دفعت بجهد آلي يضم أكثر من 110 آليات تخصصية، فضلاً عن جهد بشري يتجاوز 330 منتسباً، بينهم سائقون وعمال خدمة وكابسات وآليات صاروخية وحوضيات ماء".وأضاف، أن "فرق الأمانة تحركت منذ العاشر من شهر صفر الجاري إلى محور الأشرف، لإسناد ، ودائرة الماء، ودائرة المجاري، إلى جانب تقديم الخدمات في ، ومسجد السهلة، والعتبة العلوية المقدسة، بما يسهم في تعزيز الجهد الخدمي المقدم للزائرين".وأشار إلى أن "جزءاً من الجهد الساند سيتوجه خلال اليومين المقبلين إلى ، ابتداءً من السابع عشر من شهر صفر، لإسناد بلدية والبلديات التابعة لها، وتقديم الدعم الخدمي لزوار ومواكب الإمام الحسين (عليه السلام) خلال مراسم الزيارة الأربعينية"، مؤكدا أن "فرق أمانة ستواصل تنفيذ مهامها حتى استكمال جميع الواجبات الموكلة إليها، ولن تنسحب من مواقع العمل إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام من انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية، لضمان إنجاز أعمال التنظيف ورفع النفايات وإعادة المواقع إلى وضعها الطبيعي".