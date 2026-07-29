العزم يدين الاعتداء على مواقع القوات الأمنية: ضرورة تحييد العراق عن الصراعات

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أنه "ندين الاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية العراقية، والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى"، مؤكداً أن "أي استهداف للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية يمثل انتهاكاً لسيادة واعتداءً على مؤسسات الدولة وأمن مواطنيها".ودعا التحالف إلى "اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عن حقوق العراق وسيادته، وإجراء تحقيق شامل في ملابسات هذا الاعتداء، إلى جانب تطبيق أحكام الدستور والقانون بما يمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية تستهدف دول الجوار، وبما يحفظ أمن العراق وعلاقاته الإقليمية".وجدد التحالف تأكيده على "أهمية تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية، واعتماد سياسة تحفظ مصالحه الوطنية، وتجنيب شعبه تداعيات النزاعات، بما يعزز الأمن والاستقرار ويصون مكانة العراق وسيادته".وتقدم العزم، وفقاً للبيان، "بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء"، متمنياً "الشفاء العاجل للجرحى، سائلاً الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار".