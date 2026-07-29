التعليم تقرر اعتماد آلية التدوير بين الجامعات لإشغال المقاعد الشاغرة بالدراسات العليا

– محلي

أعلنت التعليم تقرر اعتماد آلية التدوير بين الجامعات لإشغال المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر اعتماد آلية التدوير بين الجامعات لشغل المقاعد الشاغرة في التخصصات المشمولة، بما يحقق انسيابية إجراءات ويكفل الافادة من الفرص المتاحة للمتقدمين المستوفين لشروط المفاضلة وعلى وفق الاتي: