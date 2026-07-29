القبض على متهمين سرقا المحولات والأسلاك الكهربائية في الفلوجة

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، أنه "بإشراف مباشر ومتابعة من قبل قائد ، لواء الشرطة الحقوقي عادل تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام ، بالاشتراك مع قسم شرطة الفلوجة التابع الى مديرية شرطة شرق من إلقاء القبض على المتهمين (ع. ا. ع) و(ي. ع. ع) لقيامهما بسرقة المحولات والأسلاك الكهربائية في ".ولفتت الى انه "جاء هذا الإنجاز الأمني خلال أقل من (24) ساعة من ورود البلاغ إلى شعبة مكافحة إجرام الفلوجة، بعد متابعة ميدانية دقيقة، وجمع معلومات استخبارية، وتتبع تسجيلات المراقبة، مما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما".وبين، أنه "جرى توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".