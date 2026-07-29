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القبض على متهمين سرقا المحولات والأسلاك الكهربائية في الفلوجة
محليات
2026-07-29 | 10:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
102 شوهد
أعلنت
شرطة محافظة الأنبار
، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين سرقا المحولات والأسلاك الكهربائية في
الفلوجة
.
وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "بإشراف مباشر ومتابعة من قبل قائد
شرطة محافظة الأنبار
، لواء الشرطة الحقوقي عادل
حامد رشيد
تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام
الفلوجة
، بالاشتراك مع قسم شرطة الفلوجة التابع الى مديرية شرطة شرق
الانبار
من إلقاء القبض على المتهمين (ع. ا. ع) و(ي. ع. ع) لقيامهما بسرقة المحولات والأسلاك الكهربائية في
مدينة الفلوجة
".
ولفتت الى انه "جاء هذا الإنجاز الأمني خلال أقل من (24) ساعة من ورود البلاغ إلى شعبة مكافحة إجرام الفلوجة، بعد متابعة ميدانية دقيقة، وجمع معلومات استخبارية، وتتبع تسجيلات
كاميرات
المراقبة، مما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما".
وبين، أنه "جرى توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".
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