عماد آل ميرزا يعلن تسخير جميع إمكانيات المديرية العامة للمجاري لخدمة زائري الأربعينية

وقال آل ، في بيان ورد لـ ، إن "كوادر شعبة الخدمات الإدارية باشرت، بإشرافه ومتابعته المباشرة، تنفيذ حملة خدمية واسعة لنقل زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك ضمن الجهود التي تشارك فيها آليات والإسكان والبلديات العامة بمختلف تشكيلاتها، دعماً لانسيابية حركة الزائرين وتيسيراً لمراسم الزيارة ".وأضاف أن "المديرية تولي أهمية كبيرة للمشاركة الفاعلة في هذه المبادرة الخدمية، موجهاً بتسخير جميع الإمكانات والآليات والمباشرة الفورية بعمليات نقل الزائرين، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والإنسانية في خدمة المشاركين بإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة".وأشار آل ميرزا إلى أن "مشاركة للمجاري تأتي امتداداً للدور الذي تؤديه سنوياً في خدمة زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، انطلاقاً من التزامها بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للزائرين، والمساهمة في إنجاح مراسم الزيارة المليونية".