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عماد آل ميرزا يعلن تسخير جميع إمكانيات المديرية العامة للمجاري لخدمة زائري الأربعينية
محليات
2026-07-29 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
91 شوهد
أكد مدير عام
المديرية العامة
للمجاري، المهندس
عماد توفيق
آل
ميرزا
، اليوم الأربعاء، تسخير جميع الإمكانات والآليات التابعة للمديرية للمساهمة في نقل زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم انسيابية حركة الزائرين وتيسير مراسم الزيارة
المباركة
.
وقال آل
ميرزا
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "كوادر شعبة الخدمات الإدارية باشرت، بإشرافه ومتابعته المباشرة، تنفيذ حملة خدمية واسعة لنقل زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك ضمن الجهود التي تشارك فيها آليات
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديات العامة بمختلف تشكيلاتها، دعماً لانسيابية حركة الزائرين وتيسيراً لمراسم الزيارة
المباركة
".
وأضاف أن "المديرية تولي أهمية كبيرة للمشاركة الفاعلة في هذه المبادرة الخدمية، موجهاً بتسخير جميع الإمكانات والآليات والمباشرة الفورية بعمليات نقل الزائرين، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والإنسانية في خدمة المشاركين بإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة".
وأشار آل ميرزا إلى أن "مشاركة
المديرية العامة
للمجاري تأتي امتداداً للدور الذي تؤديه سنوياً في خدمة زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، انطلاقاً من التزامها بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للزائرين، والمساهمة في إنجاح مراسم الزيارة المليونية".
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