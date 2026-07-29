تكليف قائد جديد للقوة البحرية العراقية

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بتكليف قائد جديد للقوة البحرية العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ ، "تكليف اللواء الركن حميد رسن قائداً للقوة البحرية بدلاً من الفريق الركن مازن كبيان".

وكانت والدفاع النيابية اوصت بإعفاء عدد من القادة العسكريين، بينهم قائد القوة البحرية الفريق الركن مازن كيبان، بعد حادثة استشهاد صياد من على يد قوة بحرية كويتية.