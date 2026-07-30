مقترح نيابي لانهاء هذا النوع من المدارس

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه استمرار العمل على إنهاء هذا الملف، إذ أعلن المتحدث باسم الوزارة أن عدد المدارس الكرفانية انخفض إلى أقل من ألف مدرسة، مع مواصلة تنفيذ مشاريع بناء المدارس الحديثة ضمن الخطط الحكومية الرامية إلى القضاء على الأبنية المؤقتة.وقال عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية محمد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن " يعمل على دعم مشروع وطني يستهدف إنهاء ملف المدارس الكرفانية من خلال تحويلها إلى أبنية مدرسية نموذجية ومتكاملة الخدمات، عبر تضمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026".وأضاف الشمري، أن "استمرار الاعتماد على المدارس الكرفانية لم يعد ينسجم مع متطلبات تطوير العملية التعليمية، الأمر الذي يتطلب معالجات جذرية تضمن توفير بيئة دراسية آمنة ومستقرة للطلبة، والارتقاء بالبنى التحتية للقطاع التربوي بما ينسجم مع الزيادة المستمرة في أعداد التلاميذ والطلبة".وأشار الشمري إلى أن "المشروع يمنح الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً، ويهدف إلى إنهاء الاعتماد على الأبنية المؤقتة بصورة تدريجية"، مؤكداً أن "الاستثمار في بناء المدارس يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الأجيال، وأن توفير التمويل اللازم ضمن الموازنة سيكون خطوة أساسية لوضع المشروع موضع التنفيذ وتحقيق نقلة نوعية في واقع التعليم".