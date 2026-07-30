حرارة عالية وغبار.. اسبوع قاس على العراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في أماكن متفرقة من ، ودرجات الحرارة مقاربة باليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في أماكن متفرقة من البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الشمالية لتصل إلى (30) كم/س مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى (50°) بينما تكون مقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في أماكن متفرقة من البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لتصل إلى (30) كم/س مسببة تصاعد غبار محلي خفيف خاصة في الأقسام الوسطى من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم"، مبينة ان "الإثنين القادم سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في أماكن متفرقة من البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية والوسطى من البلاد لتصل إلى 30 كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقيةجيدة جداً (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".